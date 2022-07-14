Владивосток, , 09:15 — REGNUM В Приморье подвели итоги борьбы с незаконной рубкой леса — за шесть месяцев года выявили 113 «черных лесорубов», изъяли 22 единицы специализированной техники, возбуждено 77 уголовных дел, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Результат деятельности «чёрных лесорубов» Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства

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«Мы добились важных результатов. Во-первых, оправдалась наша ставка на аналитическую работу в системе ЛесЕГАИС, которая позволяет выявлять факты незаконного оборота древесины с поддельными документами. Во-вторых, принято принципиальное решение собрать всю технику, изымаемую у незаконных лесорубов, на одной арест-площадке, что практически исключает возможность повторного использования этой техники для незаконных рубок», — заявил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья Константин Степанов.

Отмечается, что косвенным показателем эффективности такой работы является реакция «черных лесорубов», которые пытаются скомпрометировать действия власти в этой области и доходят до умышленного поджога леса.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале 15 июня известил об улучшении обстановки в сфере борьбы с незаконными рубаками леса. По его словам, в 2022 году региону удалось существенно сократить их количество: 305 случаев против 408 за аналогичный период прошлого года.