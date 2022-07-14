Петропавловск-Камчатский, 14 июля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В 2022 году на Камчатке в рамках нацпроекта «Культура» будет выполнен ремонт 12 сельских Домов культуры. Так, в селе Апача Усть-Большерецкого района с опережением графика уже завершается ремонт кровли ДК, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в краевом правительстве.

Пресс-служба правительства Камчатского края Ремонт кровли ДК села Апача

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Работы на объекте начались в конце мая. Строители произвели очистку мягкой кровли. По всей поверхности нанесли несколько слоев полимерного состава, провели армирование стеклотканью и покрыли светозащитными эмалями, устойчивыми к ультрафиолетовым лучам. Над вентиляционными шахтами установлены специальные зонты.

Директор ДК Юлия Набокина заверила, что работы по ремонту кровли завершатся уже на этой неделе — несмотря на жаркую погоду строители трудились ежедневно до позднего вечера.

«ДК является центром по проведению праздников, развлечений не только для детей и молодежи, но и для всех возрастных групп. Поэтому мы рады, что идет ремонт кровли. Это не просто здание, а «храм» культуры и забота о подрастающем поколении сельских жителей», — прокомментировала руководитель театральной студии «Креатив» Татьяна Клиндухова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье благодаря нацпроекту «Культура» в течение 2022 года будут капитально отремонтированы Дома культуры в двенадцати районах.