Сочи, Краснодарский край, , 09:59 — REGNUM В России 15 июля впервые отметят День переднеазиатского леопарда. Ключевые мероприятия пройдут в Сочи: именно там расположен Центр восстановления леопарда на Кавказе, благодаря которому одна из самых редких кошек мира постепенно возвращается в дикую природу России.

Самка Лаура Центр восстановления леопарда на Кавказе

Исторически переднеазиатский леопард был широко распространен на российском Кавказе и занимал практически все горные территории. Однако к 1950-м годам его численность резко сократилась, во многих районах леопард был полностью уничтожен. Сегодня в России единичные особи переднеазиатского леопарда встречаются лишь в наименее доступных местах Восточного Кавказа, однако в стране проводится комплексная работа по возвращению популяции в границы её исторического ареала.

С инициативой о проведении эколого-просветительского праздника, посвященного одной из самых редких крупных кошек мира, весной 2022-го года выступил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов. Дата праздника выбрана не случайно. Именно в этот день в 2016-м году были выпущены в дикую природу первые животные, рожденные в Центре восстановления леопарда Сочинского национального парка и подготовленные к жизни в естественной среде обитания. Сегодня в кавказских горах живут шесть пятнистых выпускников Центра.

Переднеазиатский леопард — один из 13 редких видов, которые находятся в фокусе национального проекта «Экология». Благодаря федеральному проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» Центр восстановления леопарда на Кавказе ждет модернизация: в планах создание визит-центра, который позволит открыть посещение для туристов.

Ключевым мероприятием празднования Дня переднеазиатского леопарда в Сочи станет официальная церемония закладки бронзовых следов хищника в парке «Дендрарий» (в 11:30 по местному времени). Следы одной из самых редких в мире кошек, отлитые в бронзе, станут напоминанием о важности сохранения уникального животного.

В 14:00 торжественная часть праздника продолжится открытием скульптурной композиции «Государственным инспекторам — работникам охраны Кавказского заповедника посвящается» на улице Карла Маркса. Идея установить памятник сотрудникам заповедника принадлежит его директору Сергею Шевелеву. Бронзовая скульптура госинспектора — собирательный образ, воссозданный по архивным фотографиям и дополненный современными деталями.

Открытие памятника в День переднеазиатского леопарда подчеркнет важность работы государственных инспекторов в области охраны окружающей среды, которые нередко рискуют собственной жизнью ради благополучия заповедных территорий и их обитателей.

Весь день на территории ведущих курортов города: Красная Поляна, Роза-Хутор и Газпром, а также в Кавказском заповеднике будет идти развлекательная программа: гостей Дня леопарда ждут квесты, лектории, мастерклассы, фотовыставка, дискотека и спортивные мероприятия: зарядка и забег с Олимпийским чемпионом Токио по спортивной гимнастике Никитой Нагорным.

На следующий день после праздника состоится еще одно важное событие: 16 июля три молодых особи: Лео, Хоста и Лаура будут выпущены в дикую природу.

«По результатам экспертной комиссии ИПЭЭ РАН (Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук) молодые леопарды получили отличную оценку и признаны готовыми к самостоятельной жизни в естественной среде, что подтверждает эффективность собственной методики Центра восстановления леопарда на Кавказе», — отметил заместитель директора Сочинского национального парка — руководитель Центра восстановления леопарда на Кавказе Умар Семёнов.

Животные демонстрируют отличную способность самостоятельно охотиться на крупных копытных, стойкую реакцию избегания человека и домашних животных. Заключительное решение о выпуске леопардов в природу принято Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Сейчас Лео 24 месяца, а Хосте и Лауре по 20, они будут выпущены на волю на территории Северной Осетии.

На сегодняшний день леопарды уже оснащены ошейниками с GPS-GSM передатчиками российского производства. Устройства являются замечательным примером импортозамещения и подходят для работы в местах нестабильного сотового покрытия. Они снабжены УКВ передатчиком, что позволит обнаружить зверя даже на участках без сотовой связи, когда у специалистов нет GPS-координат животного. Информация с ошейников позволит специалистам оперативно реагировать в случае, если животные начнут перемещаться в направлении дорог или населенных пунктов, и при необходимости скорректировать их маршрут свето-шумовым способом

Как сообщало ИА REGNUM, цель федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология» — сохранение биологического разнообразия, включая увеличение площади особо охраняемых природных территорий на 5 млн. гектаров, реинтродукцию редких видов животных, создание инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках.

В фокусе федерального проекта находится 13 объектов животного мира, определенных проектом в качестве приоритетных. Это дальневосточный леопард, амурский тигр, переднеазиатский леопард, стерх, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран (аргали), дзерен, белый медведь, охотоморские популяции гренландского и серого китов.

Большинство мероприятий, направленных на восстановление этих редких видов, реализуется на особо охраняемых природных территориях, которые позволяют защитить животных от браконьеров и различных факторов беспокойства.