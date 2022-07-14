Коломбо, Шри-Ланка, , 09:10 — REGNUM Во время столкновений протестующих с полицейскими и военными в Шри-Ланке в среду, 13 июля, пострадали свыше 80 человек. Об этом 14 июля сообщает интернет-версия британской газеты Daily Mirror.

Протестующие

По данным источника, 13 июля в медучреждения в столице островного государства — Коломбо — были доставлены 84 человека, причём половина из них (42 человека) были травмированы и ранены в ходе попытки манифестантов прорваться в комплекс зданий парламента Шри-Ланки вечером 13 июля, а остальные пострадали днем в среду при столкновениях с силовиками во время захвата офиса премьер-министра страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена заявил, что он все еще ждет заявление об отставке президента Готабаи Раджапаксы.