Москва, , 09:10 — REGNUM Россия формирует позицию на представленные Евросоюзом разъяснения по транзиту в Калининградскую область. Об этом 14 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе «Соловьёв Live».

«Мне кажется, что они поняли, что ситуация зашла уже в тупик, очень опасная, взрывоопасная», — сказала Захарова.

Она добавила, что российская сторона начала изучать документ, представленный Евросоюзом, и будет формировать свою позицию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту в Калининградскую область. В частности, запрещается доставка автотранспортом подсанкционных товаров через территорию ЕС в Калининград, но этот режим не распространяется на железнодорожные перевозки.

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