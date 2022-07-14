Красноярск, , 09:09 — REGNUM Житель Ирбейского района Красноярского края до смерти избил супругу. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июля в Главном следственном управлении СКР по региону.

Уголовное дело Severpost.ru

По версии следствия, супруги проживали совместно на протяжении 22 лет. Днём 11 июля в доме в селе Юдино пьяный мужчина в ходе ссоры ударил 40-летнюю супругу стеклянной бутылкой по голове. Затем он избил женщину и скинул её тело в подпол. В подполе пострадавшая скончалась. Вечером 11 июля родственники обнаружили тело женщины.

Мужчина заключён под стражу. Ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тамбовской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство жительницы города Уварово.

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