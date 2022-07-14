Донецк, 14 июля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли Петровский район Донецка. Об этом сообщили 14 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

В 8:45 украинские войска нанесли удар по Петровскому району Донецка с позиций в городе Марьинка. Всего выпущено 15 мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее артиллерия ВСУ открыла огонь по Петровскому району Донецка.