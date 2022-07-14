Алагирский район, Северная Осетия, 14 июля 2022, 09:06 — REGNUM В Северной Осетии пропала малолетняя девочка. Предположительно, она упала в реку. Ребенка ищут вторые сутки, организована работа спасателей в количестве 17 человек с использованием четырех единиц техники, сообщили 14 июля в пресс-службе регионального управления МЧС.
Информация о пропаже ребенка, который находился возле реки Фиагдон в районе селения Друзикау, поступила в дежурный центр МЧС 13 июля в 16:10.
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