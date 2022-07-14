Чаа-Хольский район, Тыва, 14 июля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Туве перед судом предстанет местный житель по обвинению в нарушении правил дорожного движения, из-за чего произошло смертельное ДТП. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

МВД по Республике Тува Смертельная авария в Туве

По данным следствия, в июне 2021 года обвиняемый ехал по федеральной трассе Р-257 «Енисей» ночью на тракторе в сцепке с самодельным прицепом без габаритных огней. В какой-то момент он сделал остановку, после чего в прицеп врезался автомобиль.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 2 пассажира автомобиля скончались от полученных телесных повреждений», — отметили в надзорном ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовное дело, материалы направлены в Чаа-Хольский районный суд. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.