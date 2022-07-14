Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил, что применит силу в качестве «последнего средства», чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия, передает 14 июля агентство Reuters.

Джо Байден Gage Skidmore

В интервью израильскому каналу Channel 12 TV, которое было записано до отъезда Байдена из Вашингтона, но вышло в эфир уже в среду 13 июля, президент сказал, что иранский Корпус стражей исламской революции останется в списке иностранных террористических организаций в США, даже если это приведет к срыву переговоров по иранской ядерной сделке 2015 года.

На вопрос, означают ли его прошлые заявления о недопустимости получения Тегераном ядерного оружия, что он применит силу против Ирана, Байден ответил следующее: «Если это будет последним средством, то да».

Иран отрицает, что стремится получить ядерное оружие, и утверждает, что его ядерная программа преследует исключительно мирные цели.

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