Владивосток, , 09:01 — REGNUM Во Владивостоке 14 июля проходит VII Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики». На острове Русский, в ДВФУ, собрались представители федеральных и региональных органов власти регионов РФ, институтов развития, ведущие эксперты в вопросах регулирования демографической политики. Эксперты обсудят эффективные меры и практики, направленные на увеличение населения ДФО, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Младенец

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Губернатор Олег Кожемяко выступая на пленарном заседании «Поддержка рождаемости: приоритетность и эффекты» отметил, что увеличение численности населения страны акцентировано президентом России Владимиром Путиным в качестве национального приоритета.

Так, в рамках нацпроекта «Демография» в Приморье разработаны и реализуются региональные проекты, которые направлены на укрепление благосостояния приморцев при рождении детей. На данный момент действует 21 мера социальной поддержки.

«В 2021 году из краевого бюджета на эти цели направлено около 13,5 млрд рублей, в этом году планируем увеличить до 15 млрд рублей. Причем система демографической поддержки выстроена таким образом, что различные выплаты могут получить семьи не зависимо от их финансового положения», — пояснил глава Приморья.

Отмечается, что социальная поддержка дает свои результаты — растет количество многодетных семей, их в крае уже более 20 тыс. А с начала года родились более 3 тыс. первенцев, на 8% больше, чем в 2021 году.

Всего на свет в этом году появились уже более 8 тыс. малышей.

Чтобы обеспечить устойчивый прирост численности населения, Приморье определили пилотной территорией страны для реализации проекта «Репродуктивное здоровье».

«Проект призван мотивировать приморские семьи на рождение детей. Так, молодоженам в ЗАГСах вместе со свидетельством о браке будет выдаваться денежный сертификат на исследование своего репродуктивного потенциала. Это хорошая практика, учитывая поздние роды. Ожидаем, что благодаря этому проекту количество новорожденных в крае увеличится на 4,5 тыс. человек», — сказала Олег Кожемяко.

По словам губернатора, наличие доступного жилья также играет важную роль в демографии региона.

«В прошлом году в крае было сдано почти 900 тыс. кв. метров жилья, что является лучшим показателем на территории Дальнего Востока. В этом году планируем сдать уже не менее одного 1 млн кв. метров», — добавил губернатор.

Также в рамках национального проекта «Демография» в Приморье предусмотрены единовременные денежные выплаты, льготные ипотечные кредиты, активно развивается массовый спорт. Продолжается реализация государственных программ по строительству детских, спортивных площадок, благоустройства общественных пространств.

Как сообщало ИА REGNUM, на конференции намерены рассмотреть вопросы по повышению рождаемости, влияние городской среды на качество жизни и создание условий для привлечения молодых специалистов в регион.