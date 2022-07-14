Донецк, 14 июля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Украинская артиллерия совершила обстрел Донецка. Об этом сообщили 14 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 8:40 из Марьинки нанесён удар по Петровскому району города. Выпущено десять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике.