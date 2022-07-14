Москва, , 09:01 — REGNUM США хотят вытеснить Россию из сферы торговли продовольствием и стремятся к переделу глобального агропромышленного рынка. Об этом 14 июля заявило посольство РФ в Вашингтоне.

Посольство России в США (сс) Aaron Siirila

Отмечается, что обвинения адрес Москвы в том, что она препятствует вывозу агропродукции с Украины морским путём, не выдерживают критики. Россия не мешает экспорту, а ответственность лежит на Киеве, который заминировал акваторию в Чёрном море.

«Рассматриваем подобные высказывания как свидетельство усилий США по переделу глобального агропромышленного рынка, подразумевающих вытеснение России из сферы торговли продовольствием», — говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что из-за односторонних санкций США и подрыва цепочек поставок импортёры испытывают сложности в получении сельхозтоваров. Для этого США используют нелегитимные односторонние санкции, чтобы заблокировать торговлю России с другими странами.

Читайте ранее в этом сюжете: Санкции против РФ усиливают мировой продовольственный кризис — эксперт