Москва, 14 июля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. США хотят вытеснить Россию из сферы торговли продовольствием и стремятся к переделу глобального агропромышленного рынка. Об этом 14 июля заявило посольство РФ в Вашингтоне.

(сс) Aaron Siirila Посольство России в США

Отмечается, что обвинения адрес Москвы в том, что она препятствует вывозу агропродукции с Украины морским путём, не выдерживают критики. Россия не мешает экспорту, а ответственность лежит на Киеве, который заминировал акваторию в Чёрном море.

«Рассматриваем подобные высказывания как свидетельство усилий США по переделу глобального агропромышленного рынка, подразумевающих вытеснение России из сферы торговли продовольствием», — говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что из-за односторонних санкций США и подрыва цепочек поставок импортёры испытывают сложности в получении сельхозтоваров. Для этого США используют нелегитимные односторонние санкции, чтобы заблокировать торговлю России с другими странами.