Ташкент, 14 июля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Новые проблемы и вызовы, а также нарастающая нестабильность в мире не должны помешать Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сохранить внеблоковый статус. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

Mil.ru ШОС

Читайте также: Китай и Россия не позволят внешним силам вмешиваться в дела стран ШОС

«Несмотря на возникающие вызовы и сложности, для ШОС принципиально важно сохранение внеблокового статуса», — подчеркнул в беседе с РИА Новости глава внешнеполитического ведомства.

Норов считает, что страны-члены ШОС должны уделить большое внимание решению приоритетных задач, связанных с усилением потенциала организации в борьбе с новыми вызовами и угрозами. Прежде всего, по его словам, следует «ускорить практическую реализацию решения глав государств о совершенствовании механизмов ШОС в сфере обеспечения безопасности», принятого на Душанбинском саммите, который состоялся в сентябре 2021 года.

«Узбекистан поддерживает скорейший запуск переговорного процесса по созданию Универсального центра по угрозам и вызовам безопасности ШОС на базе региональной антитеррористической структуры в Ташкенте, предложенного нашими российскими партнёрами», — указал и. о. главы МИД Узбекистана.

Ранее по теме: Лавров рассказал о стремлении стран присоединиться к ШОС

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что количество стран, которые хотят сотрудничать с Шанхайской организацией сотрудничества или вступить в неё, растёт. По его словам, отличительные черты ШОС — равноправие, поиск компромиссов и взаимной выгоды, учёт интересов друг друга. Организация доказала свою востребованность и большой авторитет на международной арене, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, на сегодня ШОС объединяет восемь государств: Индию, Казахстан, Китай, Киргизию, Россию, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Также есть страны-наблюдатели и страны-партнёры. Запущена процедура приёма в ШОС Ирана.