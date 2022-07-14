Вашингтон, 14 июля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) достиг предварительных договоренностей о выделении Пакистану $1,17 млрд в рамках пересмотра программы расширенного финансирования страны (EFF), сообщается на сайте финансовой организации.

Javier Ignacio Acuña Ditzel Штаб-квартира МВФ

Указанное решение должно быть рассмотрено советом директоров учреждения. В случае согласования такого шага выплаты МВФ в рамках EFF для Пакистана увеличатся до $4,2 млрд.

Кроме того, правление фонда должно будет определиться по вопросу о продлении этой программы финансирования до конца июня 2023 года и расширении ее потолка почти на $1 млрд — до $7 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что комитеты кредиторов ее учреждения проведут заседание по реструктуризации долга Чада, Эфиопии и Замбии.