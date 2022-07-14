Сеул, 14 июля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин провел 13 июля телефонные переговоры с вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Сообщается, что представители двух стран обменялись мнениями о развитии двусторонних отношений, а также договорились продолжить взаимодействие для стабилизации поставок и реагирования на изменение климата.

Пак Чин заявил, что Сеул стремится к укреплению сотрудничества с Вьетнамом, который является важным партнёром Южной Кореи. Он также выразил надежду на увеличение объёмов торговли и инвестиций и расширение сотрудничества в сфере инфраструктуры и финансов.

В свою очередь, Буй Тхань Шон выразил надежду на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства между двумя странами за счёт сотрудничества в области обороны и безопасности.