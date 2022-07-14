Москва, 14 июля 2022, 08:59 — REGNUM Россия не по зубам киевскому режиму как противник на поле боя даже при иностранном финансировании и поставках вооружения, заявил пленный командир украинского нацбата «Медведи SS» Александр Кравцов.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.