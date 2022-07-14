Москва, , 08:59 — REGNUM Россия не по зубам киевскому режиму как противник на поле боя даже при иностранном финансировании и поставках вооружения, заявил пленный командир украинского нацбата «Медведи SS» Александр Кравцов.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Уже давно должно было все закончиться диалогом, оно должно было изначально начинаться с диалога, противник нам не по зубам», — сказал он.

«Америка как была с Британией за океаном, так и останется… У меня родственники на территории Российской Федерации, среди жителей Российской Федерации много родственников у нас, то есть это для населения», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.