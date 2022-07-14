Грозный, 14 июля 2022, 08:58 — REGNUM Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов награжден орденом Почета. Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин. Награда вручена за высокие достижения в государственной деятельности. Сообщая эту новость, глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил спикера парламента и отметил, что это награда является лучшей оценкой его деятельности и всей жизни, основанной «на безграничной любви к нашему великому Отечеству».
Кадыров также отметил большой вклад, который внес Магомед Даудов в организацию деятельности чеченских воинских подразделений, выполняющий свой долг в ходе спецоперации на Украине.