Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Перепалка между сенатором-республиканцем Джошем Хоули и профессором юриспруденции Калифорнийского университета в Беркли Хиарой Бриджс в ходе спора о возможность мужчин беременеть произошла во время слушаний в конгрессе США по вопросу отмены прав на аборты. Об этом 13 июля сообщило USA Today.

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Отмечается, что во время слушаний сенатор от Республиканской партии заявил, что формулировки эксперта по поводу американских граждан, затрагиваемых вопрос о запрете права на аборт неточны.

«Вы говорите о людях с возможностью забеременеть, это женщины?», — спросил Хоули.

При этом после утверждения Бриджс о мужчинах-трансгендерах, также якобы «способных забеременеть», сенатор попросил рассказать, кому, как она считает, принадлежит право на прерывание беременности.

«Я хочу подчеркнуть, что ваши вопросы трансофобные и они провоцируют людей на насилие из-за того, что вы их не признаете», — заявила на этом Бриджс.

В свою очередь, Хоули выразил недоумение, как его слова могут подстрекать людей на агрессию.

«Считаете ли вы, что мужчины могут забеременеть?», — спросила его в ответ профессор, на что сенатор-республиканец ответил отрицательно, уточнив, что мужчины не могут забеременеть.

«То есть вы отрицаете, что трансгендеры существуют. Спасибо», — эмоционально отозвалась на это эксперт.

После этого, Хоули задал вопрос Бриджс, проводит ли он свои занятия в университете в таком же категоричном стиле или же её студенты имеют право задать ей вопросы, на что профессор ответила, что сенатору стоит посетить её лекции, где он, по ее словам, «мог бы чему-нибудь научиться».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля стало известно, что президент США Джо Байден рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения в области здравоохранения в связи с тем, что Верховный суд отменил постановление от 1973 года, признавшее конституционное право женщин на прерывание беременности.