Улан-Удэ, , 08:54 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ торжественно встретили лейтенанта Балдана Цыдыпова, удостоенного звания Героя России за подвиг в ходе спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Встреча в аэропорту Героя России Балдана Цыдыпова Цитата из видео правительства Бурятии

В одном из боёв лейтенант лично уничтожил расчёты врага и спас жизни своих бойцов.

«Их танковая колонна попала в засаду. Балдан, развернув свою боевую машину, остался прикрывать огнём отход сослуживцев», — рассказали в правительстве.

Получив тяжелейшие ранения, Балдан Цыдыпов остался жив. Указом президента России ему было присвоено звание Героя.

«Сейчас Балдану, главное, отдохнуть, прийти в себя и начать выстраивать новую жизнь. Уверен, все у него будет хорошо. Он — настоящий герой! По духу герой!» — написал в своём телеграмм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.