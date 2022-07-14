Брюссель, 14 июля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Евросоюз не признает российские паспорта, выданные Россией жителям Украины по упрощённой схеме. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

Он прокомментировал в Twitter указ президента России Владимира Путина об упрощённой выдаче российских паспортов жителям Украины.

По словам Борреля, упрощённый порядок выдачи паспортов является «вопиющим нарушением украинского суверенитета».

«ЕС никогда не признает эти паспорта», — заявил Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке выдачи российских паспортов гражданам Украины. Ранее, в опубликованной год назад статье глава государства рассказал о единстве двух народов.