Оттава, 14 июля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Банк Канады в рамках борьбы с инфляцией повысил основную процентную ставку сразу на 100 базисных пунктов, удивив рынки и став первой страной «Большой семерки», которая отважилась на столь агрессивное повышение ставки, передает 14 июля Reuters.

Канада

Центральный банк 13 июля повысил учетную ставку до 2,5% — это максимальное повышение за 24 года — и заявил, что в дальнейшем потребуется еще несколько повышений. Экономисты и денежные рынки ожидали повышения ставки не более чем на 75 базисных пунктов.

«Мы показывали свою готовность действовать более решительно. И сегодня мы действовали более решительно, — сказал глава банка Тифф Маклем на пресс-конференции. — Да, это очень необычный шаг — одномоментно повысить ставку на 100 базисных пунктов, и это отражает очень необычные, исключительные обстоятельства, в которых мы оказались».

Ранее центральный банк заявил, что избыточный спрос, высокая инфляция во всех секторах экономики и усиливающиеся ожидания потребителей относительно роста цен послужили причиной столь крупного повышения ставки, которое подняло ее до самого высокого уровня с 2008 года.

«Банк Канады увидел, что ФРС повысила ставку на 75 базисных пунктов, и сказал: «Подержите мое пиво», — говорит глава отдела макростратегии в Desjardins Group Ройс Мендес. Он называет это повышение «колоссальным шагом».