Грозный, 14 июля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил ряд чиновников и руководителей правоохранительных органов за активное участие в организации помощи военным подразделениям из республики, выполняющим свой долг в ходе спецоперации на Украине. Благодаря их работе у бойцов из Чечни имеются «достойные условия для выполнения оперативно-боевых, гуманитарных задач», отметил Кадыров.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

Среди награжденных заместитель председателя правительства ЧР Абдул-Керим Эдилов, которому вручили медаль «За заслуги перед ЧР», мэр города Грозного Хас-Магомед Кадыров, удостоенный медали «Защитнику ЧР».

Почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства ЧР» присвоено вице-премьеру — министру сельского хозяйства ЧР Ибрагиму Закриеву. Начальник УГИБДД МВД по ЧР Идрис Черхигов удостоен звания «Заслуженный юрист ЧР». Помимо этого, удостоены благодарности главы Чечни первый вице-премьер Иса Тумхаджиев, вице-премьер Абузайд Висмурадов, заместитель министра внутренних дел по ЧР — начальник полиции МВД по ЧР Аслан Ирасханов и министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.