Иркутск, , 08:47 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграмм-канале 14 июля обратил внимание на проблему качества состояния дорог, том числе, на севере региона.

Дорога в Иркутской области Правительство Иркутской области

«Поручил министру транспорта Максиму Александровичу Лобанову проверить исполнение нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на северных территориях. В первую очередь, конечно, речь о дороге Братск — Усть-Илимск. На неё предусмотрено более 722 млн рублей. Здесь запланировали восстановить 24 км трассы. Работы много.

Эта магистраль входит в опорную сеть страны. Уже проведена полная инструментальная диагностика, определены виды работ на каждом участке.

Далее. Железнодорожный — Тубинский. Эта дорога крайне важна для жителей Усть-Илимского района. Она была включена в план работ на этот год. Предстоит привести в порядок 11 км покрытия», — пояснил глава Приангарья.

По его словам, есть и проблемные моменты.

«На сегодня система контроля качества минтранса выявила 975 нарушений в работе подрядчиков. Около половины устранены. Остальные — в работе. Видим, что не все подрядчики добровольно исправляют те недочеты, которые были обнаружены в гарантийный срок. С такими разговор короткий — суд», — считает Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в Иркутской области осуществляется капитальный ремонт шести участков дорог, ведущих к Байкалу. Из бюджетов всех уровней на работы выделено 1,4 миллиарда рублей.

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