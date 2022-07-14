Сеул, , 08:49 — REGNUM В первой половине 2022 года экспорт информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) из Южной Кореи составил $122,6 млрд, что на 18,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

Полупроводники NXP

По их словам, темпы роста показателя оказались самыми высокими с 1996 года, когда впервые начался сбор соответствующих данных.

Известно, что экспорт полупроводников вырос на 20,9%, до $69,5 млрд, дисплеев — на 26,5%, до $7,3млрд, мобильных телефонов — на 3,1%, до $6,6 млрд, компьютеров и периферийных устройств — на 38,6%, до $10,2 млрд.

Поставки ИКТ из Южной Кореи в Китай оцениваются в $54,5 млрд, что на 11,9% больше, чем в первой половине 2021 года.

В период с января по июнь 2022 года импорт в Южную Корею информационно-коммуникационных технологий составил $74,4 млрд, что на 19,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Профицит торгового баланса составил $48,2 млрд.