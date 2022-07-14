Джакарта, 14 июля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Экономический обозреватель из Университета Индонезии Телиса Аулия Фалианти заявила, что кризис, охвативший Шри-Ланку, должен стать уроком для других стран, включая Индонезию, сообщает Antara.

(сс) Prayitno Индонезия

«Дефолт Шри-Ланки должен стать уроком для других стран, включая Индонезию», — говорится в письменном заявлении экономического обозревателя.

По словам эксперта, одним из последствий кризиса на Шри-Ланке является то, что он может спровоцировать приток иностранного капитала из развивающихся стран в том числе на рынок долговых ценных бумаг Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что страна нуждается в 160 000 врачей.

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