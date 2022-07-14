Петропавловск-Камчатский, 14 июля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. На Камчатке прошел паспортизацию новый маршрут на вулкан Мутновский, он будет открыт для посещения с 19 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

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На смотровой площадке вулкана установят ограждения для безопасности туристов.

Маршрут был официально закрыт после схода селя в августе 2021 года. Рабочая группа природного парка «Вулканы Камчатки» выезжала на место для осмотра территории в начале июля 2022 года и было принято решение открыть новый маршрут для посещений.

Специалисты предупредили, что старый маршрут на вулкан является небезопасным.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в трёх населённых пунктах Елизовского района 14 июля выпало незначительное количество пепла после извержения вулкана Карымский.