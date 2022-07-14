Екатеринбург, , 08:53 — REGNUM В Екатеринбурге собственника дома у озера Шарташ обязали снести забор, который мешал горожанам проходить к водоёму. Об этом журналистам сообщили в УФССП по Свердловской области.

Судебные приставы R59.fssp.gov.ru

Мужчина незаконно нарастил и огородил забором земельный участок у берега озера Шарташ. Суд обязал уральца снести забор, однако решение инстанции мужчина исполнять не спешил. Судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в пять тысяч рублей, а после составил протокол о неисполнении требований.

В итоге мужчина был вынужден снести забор. Берег Шарташа стал доступен для всех желающих.