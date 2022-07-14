Киев, , 08:43 — REGNUM Контрнаступление вооружённых украинских формирований может состояться только после поставок ВСУ бронетехники. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нам не хватает мобильных систем ПВО и бронированных машин», — уточнил он.

Арестович признал, что российская армия превосходит украинские формирования «по количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая её поддерживает». При этом он заверил, что Киев нашёл способ противостоять артиллерии РФ, но пока для этого не хватает бронетехники.

«Как только бронетехнику поставят, замкнётся контур, и мы будем готовы к контрнаступлению», — подчеркнул советник главы офиса Зеленского.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что военные Украины получили задачу отвоевать южную часть. По его словам, президент отдал приказ главнокомандующему вооружёнными силами разработать конкретные мероприятия для того, чтобы достичь этой цели. Кроме того, он указал, что западное оружие поможет киевским боевикам в выполнении поставленных задач, в связи с чем призвал НАТО увеличить такие поставки.

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При этом лишённый мандата бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива уверен, что вооружённые украинские формирования не способны начать «контрнаступление» на юге страны, о котором ранее заявили в Киеве.