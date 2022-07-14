Горно-Алтайск, 14 июля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Новые носители зарегистрированы в Горно-Алтайске, Майминском, Кош-Агачском, Турочакском и других районах. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования в регионе с начала пандемии достигло 34 704.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 672, в том числе 623 — от COVID-19, 49 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 6, за весь период – 33 991», — добавили в штабе.