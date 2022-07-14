Мариуполь, ДНР, 14 июля 2022, 08:41 — REGNUM Попавший в плен командир украинского националистического батальона «Медведи SS» Александр Кравцов рассказал, как один из его сослуживцев убил военнопленного.

ВСУ
ВСУ
Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«На одном бункере, где мы были, морпехов с разведротой, они взяли пленного, — говорит Кравцов на видеозаписи, опубликованной РИА Новости. — Относились нормально, но в итоге один из бойцов, когда выходили на прорыв, сказал, что зарезал его».

Националистический батальон «Медведи SS» входит в состав ВСУ как диверсионно-штурмовой отряд.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в ДНР при обстрелах со стороны украинских войск погибли три мирных жителя.