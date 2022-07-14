Мариуполь, ДНР, , 08:41 — REGNUM Попавший в плен командир украинского националистического батальона «Медведи SS» Александр Кравцов рассказал, как один из его сослуживцев убил военнопленного.

ВСУ Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«На одном бункере, где мы были, морпехов с разведротой, они взяли пленного, — говорит Кравцов на видеозаписи, опубликованной РИА Новости. — Относились нормально, но в итоге один из бойцов, когда выходили на прорыв, сказал, что зарезал его».

Националистический батальон «Медведи SS» входит в состав ВСУ как диверсионно-штурмовой отряд.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в ДНР при обстрелах со стороны украинских войск погибли три мирных жителя.