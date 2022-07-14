Иркутск, 14 июля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. МВД РФ известило об окончании расследования уголовного дела в отношении группы контрабандистов, которые в 2014–2019 годах совершили ряд особо тяжких преступлений, связанных с контрабандой лесоматериалов на сумму около 500 млн рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

Используя подконтрольные юридические лица, являющиеся участниками внешнеэкономической деятельности, шестеро местных жителей незаконно экспортировали за рубеж обработанную древесину общим объемом более 76 тысяч кубометров, пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, 73 млн рублей, которые были получены незаконно от зарубежных партнеров в качестве оплаты за контрабандные поставки, злоумышленники с помощью различных финансовых операций ввели в легальный оборот.

Перед судом предстанут трое участников организованной группы. Уголовное дело в отношении остальных участников организованной группы было расследовано ранее и уже находится на рассмотрении в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Братском районе местные жители с 2012 по 2014 гг. незаконно переместили через таможенную границу Российской Федерации в Китайскую Народную Республику, республики Корея и Узбекистан, Азербайджанскую республику и Японию лесоматериалы общей стоимостью более 400 млн. руб.

Читайте также: Иркутские контрабандисты вывезли из РФ лес на сотни миллионов рублей