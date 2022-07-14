Томск, 14 июля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Томске задержан 41-летний местный житель по подозрению в поджоге квартиры своей жены. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Томской области, возгорание произошло на улице Чепалова.

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По данным ведомства, мужчина затаил обиду на супругу в связи с бракоразводным процессом. После распития спиртного, он пришёл к дому потерпевшей, поджёг крышу и крыльцо, после чего скрылся.

«Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, однако огонь успел частично уничтожить жилое здание и имущество двух граждан. Причинений материальный ущерб составил более 2 000 000 рублей», — отметили в ведомстве.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.