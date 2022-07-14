Москва, , 08:32 — REGNUM Саудовская Аравия, Турция и Египет планируют подать заявки на вступление в БРИКС. Об этом сообщила президент форума БРИКС Пурнима Ананд.

БРИКС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Она рассказала, что все эти страны показали заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство.

«Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире», — сказала Ананд.

По её словам, намерения Эр-Рияда поддерживает Москва, а Турция и Египет изучают этот вопрос уже не первый год. Ананд считает, что вступление этих стран в объединение может пройти очень быстро.

Ранее о заинтересованность в присоединении в БРИКС проявили в Иране и Аргентине.