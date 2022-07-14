Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Три пути дальнейшего развития ситуации есть у президента России Владимира Путина после окончания специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Такое мнение 14 июля высказал обозреватель американского издания The Hill, профессор предпринимательства в Балтиморском университете Дэвид Лингельбах.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам аналитика, по окончании спецоперации российским лидером либо будет начата «военная кампания», либо будет заниматься созданием альтернативной ООН организации, либо начнёт укрепление власти внутри России.

При этом Лингельбах подчеркнул, что в данный момент позиция главы Российского государства «выглядит в целом положительно», так как спецоперация идёт успешно, укрепляется рубль и вырос рейтинг Путина.

Также он указал, что президент России не является одним из тех политиков, которые пойдут «на очевидные шаги».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что жёсткий ответ якобы будет дан КНДР Украиной из-за признания Пхеньяном Донецкой и Луганской Народных Республик.