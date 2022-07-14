Грозный, , 08:31 — REGNUM В Чечне в течение 2022 года планируется создать 400 рабочих мест для трудоустройства осужденных, отбывающих наказание в колониях на территории республики. В настоящее время действует уже исправительный центр №1 для работы 200 человек, предстоит создать еще один такой центр. Об этом доложил главе республики Рамзану Кадырову врио начальника УФСИН России по Чечне Ахмед Адаев.

Колония Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В Грозном функционирует ФКУ «Исправительный центр №1» с лимитом на 200 мест. Здесь на учете состоят 169 человек, из них трудоустроено 158. В рамках исполнения поручения в тесном взаимодействии с правительством региона проработан вопрос создания исправительного центра на 210 мест и участка, функционирующего как исправительный центр на 80 мест», — написал Кадыров по итогам рабочей встречи.

Помимо этого, будут организованы участки центра на базе технопарка «Казбек», в городе Гудермесе и селе Чернокозово. Таким образом общее количество рабочих мест будет доведено до 400.

Напомним, поручение о расширении сети исправительных центров по всей стране для трудоустройства осужденных дал президент РФ Владимир Путин.