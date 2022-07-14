Грозный, 14 июля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Чечне в течение 2022 года планируется создать 400 рабочих мест для трудоустройства осужденных, отбывающих наказание в колониях на территории республики. В настоящее время действует уже исправительный центр №1 для работы 200 человек, предстоит создать еще один такой центр. Об этом доложил главе республики Рамзану Кадырову врио начальника УФСИН России по Чечне Ахмед Адаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колония

«В Грозном функционирует ФКУ «Исправительный центр №1» с лимитом на 200 мест. Здесь на учете состоят 169 человек, из них трудоустроено 158. В рамках исполнения поручения в тесном взаимодействии с правительством региона проработан вопрос создания исправительного центра на 210 мест и участка, функционирующего как исправительный центр на 80 мест», — написал Кадыров по итогам рабочей встречи.

Помимо этого, будут организованы участки центра на базе технопарка «Казбек», в городе Гудермесе и селе Чернокозово. Таким образом общее количество рабочих мест будет доведено до 400.

Напомним, поручение о расширении сети исправительных центров по всей стране для трудоустройства осужденных дал президент РФ Владимир Путин.