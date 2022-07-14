Москва, , 08:30 — REGNUM Повышение уровня ответственности за утечку данных клиентов, в том числе и финансовой, станет серьёзной мотивацией для совершенствования систем и принципов информационной безопасности внутри компаний. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель генерального директора Cross Technologies Сергей Кобзев.

Персональные данные

Угроза потери контроля над персональными данными пользователей и клиентов для компаний стала одной из ключевых проблем 2022 года, отметил эксперт. Она находится на одном уровне по значимости с обеспечением безопасности критической инфраструктуры.

«Большая часть крупных операторов персональных данных считала степень защищённости своих информационных систем достаточной, однако активизировавшиеся до запредельного уровня атаки показали обратный эффект, и это подтвердили крупные утечки IT-гигантов в сферах доставки еды, заказа такси, онлайн-обучения и других. В сложившихся условиях геоэкономического противоборства бизнес-сообщество, которое оказалось под внешним негативным воздействием, испытывает определённые сложности в формировании оптимальной системы защиты информации. Сегодня этот процесс требует большей ответственности, чем когда-либо, в связи с повсеместной цифровизацией государственных и коммерческих услуг», — констатировал Сергей Кобзев.

В данном контексте предлагаемые Минцифрой России изменения в закон «О персональных данных» выглядят крайне логично и обоснованно, считает эксперт.

«Предлагаемые решения обеспечивают достаточную степень лояльности со стороны регулятора при условии функционирования внутренних комплаенс процедур и социальной ответственности бизнеса, что может нивелировать как экономические, так и репутационные риски компаний», — пояснил собеседник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минцифры России готовит второй вариант законопроекта об оборотных штрафах за утечку персональных данных. В новой редакции предлагается установить соразмерность величины штрафа и критичности попавших в незаконный оборот данных, а также будет учитывать смягчающие и отягчающие обстоятельства при назначении наказания.

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