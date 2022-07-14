Лондон, , 08:29 — REGNUM Проблемы с транзитом грузов в Калининградскую область возникли из-за неясно сформулированных Еврокомиссией правил, регулирующих санкции против России, пишет Financial Times со ссылкой на евродипломатов.

Калининград Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, некоторые евродипломаты заявили об отсутствии намерений создавать барьеры для идущих из России в Калининград товаров, а также то, что комиссия формулировала правила неясно.

Кроме того, некоторые чиновники ЕС раскритиковали масштабы и интенсивность технических проверок, проводимых Литвой в российских поездах.

Напомним, ранее в беседе с «Известиями» высокопоставленные источники с российской стороны сообщили, что Европейский союз и Российская Федерация договорились о беспрепятственном транзите грузов в Калининградскую область.

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