В ЕС назвали причину проблем с транзитом в Калининград
Лондон, 14 июля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Проблемы с транзитом грузов в Калининградскую область возникли из-за неясно сформулированных Еврокомиссией правил, регулирующих санкции против России, пишет Financial Times со ссылкой на евродипломатов.
Так, некоторые евродипломаты заявили об отсутствии намерений создавать барьеры для идущих из России в Калининград товаров, а также о том, что комиссия формулировала правила неясно.
Кроме того, некоторые чиновники ЕС раскритиковали масштабы и интенсивность технических проверок, проводимых Литвой в российских поездах.
Напомним, ранее в беседе с «Известиями» высокопоставленные источники с российской стороны сообщили, что Европейский союз и Российская Федерация договорились о беспрепятственном транзите грузов в Калининградскую область.
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