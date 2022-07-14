Лондон, 14 июля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Проблемы с транзитом грузов в Калининградскую область возникли из-за неясно сформулированных Еврокомиссией правил, регулирующих санкции против России, пишет Financial Times со ссылкой на евродипломатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

Так, некоторые евродипломаты заявили об отсутствии намерений создавать барьеры для идущих из России в Калининград товаров, а также о том, что комиссия формулировала правила неясно.

Кроме того, некоторые чиновники ЕС раскритиковали масштабы и интенсивность технических проверок, проводимых Литвой в российских поездах.

Напомним, ранее в беседе с «Известиями» высокопоставленные источники с российской стороны сообщили, что Европейский союз и Российская Федерация договорились о беспрепятственном транзите грузов в Калининградскую область.

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