Москва, 14 июля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Значительная часть передаваемого Украине вооружения отправляется в Европу через чёрный рынок, из него могут убить кого-либо из западных лидеров. Об этом 14 июля заявил экс-депутат Верховной рады УкраиныИлья Кива в Telegram.

ПТРК Javelin

«Цикл простой: после поставки на Украину оружие едет не на фронт, а на сделку с покупателем, а дальше куда угодно — в любую точку мира через чёрный рынок», — написал Кива.

Он отметил, что значительная часть вооружения благодаря действиям контрабандистов отправляется обратно в Европу, где попадает в руки организованных преступных групп.

По его мнению, попав в руки европейских экстремистов, вывезенное с Украины оружие может угрожать жизни европейских политиков.

«Смешно будет, если кортеж Шольца взорвут американским Javelin или самолет Урсулы фон дер Ляйен собьют английским NLAW», — предположил Кива.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, Евросоюз обеспокоился ростом контрабанды оружия с Украины.