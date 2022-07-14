Париж, 14 июля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Традиционный военный парад в Париже в День взятия Бастилии, отмечаемый 14 июля, станет приветствием для Украины и восточноевропейских союзников Франции — почетных гостей на празднествах, сообщили официальные лица, как передает агентство France-Presse.

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Особое место на мероприятии отведено французским войскам, дислоцированным вблизи Украины после февраля 2022 года. Также на нем будут присутствовать президент страны Эммануэль Макрон, его правительство и иностранные лидеры.

«Парад проходит с учетом стратегического контекста, — сказал чиновник из офиса Макрона. — Идея заключается в том, чтобы подчеркнуть стратегическую солидарность с нашими союзниками».

Парад на Елисейских полях откроется представлением государственных флагов девяти стран-гостей, большинство из которых — соседи Украины или России: Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария.

Следующими будут войска, представляющие контингент Франции на восточном фланге НАТО. Париж ускорил развертывание 500 военнослужащих в Румынии в марте и заявил о готовности увеличить численность контингента в случае необходимости.

Увеличивая свои военные обязательства в Восточной Европе, Франция в то же время сокращает численность войск в африканском регионе Сахель. К концу лета Париж оставит там 2300 военнослужащих из более чем 5000.