Чита, , 08:28 — REGNUM Прокуратура Забайкалья 14 июля известила о вынесении приговора по нашумевшему уголовному делу о гибели малолетней девочки в результате нападения собак в селе Домна. Под суд пошла местная жительница Татьяна Качеева, она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Собака Дарья Драй © ИА REGNUM

Выяснилось, что женщина по месту жительства содержала 13 беспородных собак. Несмотря на наличие обязанности и возможности предусмотреть последствия бесконтрольного их выгула, она не предпринимала должных мер по обеспечению безопасности других людей, предотвращению причинения вреда их жизни и здоровью за пределами территории домовладения, не имеющего надежного ограждения.

В результате преступной небрежности 22 января 2022 года в дневное время стая собак покинула двор в селе Домна и напала на возвращавшуюся домой семилетнюю школьницу, причинив ей несовместимые с жизнью травмы.

С учетом позиции государственного обвинителя подсудимая признана виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорена к ограничению свободы на срок 1 год 10 месяцев. Кроме того, суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с содержанием и разведением собак, на 2 года 10 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в правоохранительные органы села Домна Читинского района Забайкальского края поступило сообщение об исчезновении семилетней девочки. Вскоре тело ребенка было найдено на одном из пустырей — девочку загрызли бездомные собаки.

Эта смерть вызвала широкий общественный резонанс, вследствие чего председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение выяснить, почему в Забайкальском крае до сих пор не была решена проблема с бездомными животными, а жалобы граждан на эту проблему игнорировались властями.

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