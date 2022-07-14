В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4
Джакарта, 14 июля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,4 потрясло район Болаанг Уки в индонезийской провинции Северный Сулавеси, сообщает CNN Indonesia.
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Землетрясение
Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что землетрясение произошло 14 июля в 09:58 по западно-индонезийскому времени.
Эпицентр землетрясения находился в 68 км от Болаанг-Уки, а очаг землетрясения залегал на глубине 25 км.
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 3,8 произошло в городе Джаяпура, в индонезийской провинции Папуа.
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