Санкт-Петербург, , 08:26 — REGNUM Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области утвердил мировое соглашение ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» и его кредитора, выставившего претензии на сумму более 126 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

В карточке дела появилась запись судьи Душечкиной — «утвердить мировое соглашение». Его детали пока не сообщались, вердикт для ознакомления не доступен.

Напомним, исковое заявление от проектно-конструкторского бюро «РИО» поступило в суд в январе 2022 года.

29 августа суд также рассмотрит претензии к «Пелле» на сумму 16,5 млн рублей от компании «Гесер».