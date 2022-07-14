Киев, , 08:23 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский ради ввода военных сил Варшавы на территорию Украины готов пожертвовать суверенитетом страны. Об этом заявил бывший дипломат Ростислав Ищенко.

Украина и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идёт о законопроекте об особом статусе поляков на Украине, который Зеленский внёс в Верховную раду.

«Можно как данность принять утверждение Верховной радой закона, санкционирующего особые права поляков на Украине, по факту превращение страны в польский протекторат. В обмен Киев (Вашингтон с Лондоном тоже) рассчитывает увидеть тысяч двадцать польских войск на Западной Украине», — пояснил Иващенко в колонке для портала «Украина. ру».

По словам эксперта, украинскому лидеру «это необходимо для того, чтобы перебросить тысяч тридцать имеющихся в западных областях регулярных украинских военнослужащих и тысяч 20−30 территориальной обороны на восточный фронт, для организации давно обещанного контрнаступления».

При этом бывший дипломат допустил, что Польша не остановится на указанных условиях ввода войск на Украину и будет стремиться занять максимальную часть республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент Польши Анджей Дуда в Варшаве сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект об особом статусе поляков на Украине. Ранее Зеленский анонсировал подписание соглашения с Польшей, упрощающего пересечение границы. Как пояснил украинский президент, между странами не должно быть границ или барьеров, так как украинский и польский народы ментально давно не разделяют. Кроме того, депутат украинского парламента Ольга Совгиря сообщила, что Зеленский анонсировал внесение в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине.

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