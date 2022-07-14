Ростов-на-Дону, , 08:22 — REGNUM В Россию за последние сутки прибыли более 19,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает пограничное управление ФСБ РФ по Ростовской области.

Андрей Турчак в ПВР «Аэлита». Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 19,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев из Донбасса и с Украины. За этот период в Россию прибыли более 2 млн человек.