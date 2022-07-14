Москва, , 08:20 — REGNUM В обмен на ввод войск Польши на Украину согласился дать польским гражданам особый статус на территории последней украинский лидер Владимир Зеленский. Такое мнение 14 июля высказал бывший дипломат Ростислав Ищенко в своей колонке для «Украины. ру».

Украина и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Ищенко, после принятия такой нормы Украина станет протекторатом Польше. При этом он добавил, что уверен в том, что Верховная украинская рада одобрит этот проект в скором времени.

«В обмен Киев (Вашингтон с Лондоном тоже) рассчитывает увидеть тысяч двадцать польских войск на Западной Украине. Зеленскому это необходимо для того, чтобы перебросить тысяч тридцать имеющихся в западных областях регулярных украинских военнослужащих и тысяч 20-30 территориальной обороны на восточный фронт», — написал в своей публикации бывший дипломат.

В то же время, Ищенко уточнил, что, как он считает, вероятнее всего Варшава не ограничится оговоренными с киевским режимом условиями ввода своих войск на Украину и предпримет попытку оккупировать максимально возможную часть украинской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из района проведения специальной военной операции на Украине вернулись казачьи добровольческие отряды «Кубань» и «Ермак».