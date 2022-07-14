Посёлок городского типа Пышма, Свердловская область, 14 июля 2022, 08:53 — REGNUM В Пышме Свердловской области появится новая школа для начальных классов. Здание будет рассчитано на 400 учеников. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
Школа расположится на улице Куйбышева. Она будет включать 16 классов по 25 человек. На территории школы появятся спортивные площадки для игры в баскетбол, стритбол, а также беговая дорожка.
Стоимость проекта оценили в 476 тысяч рублей. Предполагается, что строительство школы завершат в 2023 году.