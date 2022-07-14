Посёлок городского типа Пышма, Свердловская область, , 08:53 — REGNUM В Пышме Свердловской области появится новая школа для начальных классов. Здание будет рассчитано на 400 учеников. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

Школа расположится на улице Куйбышева. Она будет включать 16 классов по 25 человек. На территории школы появятся спортивные площадки для игры в баскетбол, стритбол, а также беговая дорожка.

Стоимость проекта оценили в 476 тысяч рублей. Предполагается, что строительство школы завершат в 2023 году.